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Когда откроется сезон чартеров из Беларуси в Турцию в 2025 году

  • 9.12.2024, 20:31
Когда откроется сезон чартеров из Беларуси в Турцию в 2025 году

Раньше всего самолеты отправятся в Анталью.

В 2025 году из Беларуси будут летать чартеры на Анталийское и Эгейское побережье. Перевозчиком будет Belavia.

В Анталью первый вылет запланирован на 18 апреля 2025-го. Рейсы будут выполняться практически каждый день, сообщает Республиканский союз турорганизаций. Отдых можно планировать на любой срок.

В Измир вылеты стартуют 26 мая, а в Бодрум – 29-го. Отдохнуть на этих курортах можно будет по программам на 11–12 дней.

Цены на размещение в отелях Турции планируют увеличить в 2025 году.

Как заявил президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу, главная причина подорожания – желание местных отельеров нанять больше персонала. Это должно повлиять на качество обслуживания.

Как он отметил, летом 2024 года гостиницы столкнулись с нехваткой сотрудников, что негативно отразилось на качестве сервиса. Для поддержания высокого уровня обслуживания штат отелей необходимо увеличить на 50–60%.

По его словам, в 2025 году цены на отдых в турецких отелях поднимут на 5–8%. На сколько вырастет стоимость туров, будет зависеть от спроса на туристическое направление.

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