Где и какими будут массовые гуляния в Минске на Новый год 9.12.2024, 20:47

Елки, ярмарки и концерты.

Конкурс елок, форум Дедов Морозов и Снегурочек, «Калядны кірмаш», концерты, сказки и гуляния. Рассказываем, как Минск встретит 2025 год.

Как передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника управления культуры Мингорисполкома Екатерину Лучину, всего в столице к запланировано более сотни мероприятий как городского, так и республиканского масштаба. Основными площадками новогодних гуляний городского масштаба станут территории у Дворца спорта и в Верхнем городе.

Так, уже 10 декабря в 17 часов на Октябрьской площади состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминации.

С 11 декабря в «Першым нацыянальным гандлёвым доме» откроется резиденция столичного Деда Мороза. Небольшой сказочный домик разместится на главной площади торгового центра. Принимать маленьких и взрослых гостей Дед Мороз и Снегурочка будут по 7 января. Здесь же с 25 по 30 декабря пройдут дневные новогодние детские анимационные программы, мастер-классы.

С 14 декабря по 14 января у Дворца спорта будет работать ярмарка «Калядны кірмаш». По традиции, в деревянных торговых шале представят большой ассортимент новогодней продукции: от елочных украшений, сувениров и подарочных наборов до кулинарных и кондитерских изделий.

С 18 декабря стартует презентация-конкурс районных елок, в создании которых участвуют ведущие предприятия и организации города.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек запланирован в Верхнем городе на 24 декабря. Сказочные персонажи представят все районы столицы.

С 25 декабря по 7 января возле Дворца спорта каждый день в 19 часов будет начинаться новогодняя сказка «Волшебник старого города, или Тайна Троицкого предместья».

В Верхнем городе каждый день с 25 декабря по 2 января вечером в 17:30 и 20:00 горожан и гостей Минска ждут на представлении «Новый год в стране игрушек».

«Площадка у Дворца спорта станет одной из главных локаций и в ночь на 1 января, — рассказала Лучина. — В праздничном концерте, который начнется в 0:30 и продлится до 4 утра, будут участвовать популярные белорусские эстрадные исполнители и творческие коллективы. В репертуаре — новогодние и рождественские песни». Еще одна праздничная программа пройдет здесь же 1 января с 19:30 до 22:00.

Районные гуляния

Массовые гулянья в новогоднюю ночь пройдут и в районах города на 20 открытых площадках. В Заводском районе — возле «Чижовка-Арены», у бассейна «Волат», а также у филиала Дворца детей и молодежи «Золак». В Ленинском — возле Минского городского дворца культуры и у кинотеатра «Салют». В Московском — в парке имени М. Павлова, жилом районе Брилевичи и сквере «Полянка».

Гулянья в Октябрьском районе запланированы на площадке у Дворца культуры железнодорожников, в жилом районе Сокол и у дома № 44 на ул. Асаналиева. Праздничной локацией в Партизанском районе станет парк экстремальных видов спорта.

В Первомайском будут действовать четыре площадки — возле Национальной библиотеки, у дома № 1 на ул. Руccиянова, возле клуба «Ракетчик» на ул. Фогеля и у дома № 15 на ул. Героев 120-й дивизии. В Советском — площадка у Комаровского рынка. Во Фрунзенском районе будут действовать две локации — возле Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса. А в Центральном гуляния развернутся у Дворца детей и молодежи.

Время работы концертных площадок в районе — до 3–4 часов утра, уточнила Лучина.

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