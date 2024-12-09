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Как будет работать общественный транспорт на Новый год

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  • 9.12.2024, 21:01
Как будет работать общественный транспорт на Новый год

В ночь на 1 января минчане смогут пользоваться общественным транспортом до раннего утра.

В ночь на 1 января минчане и гости столицы смогут пользоваться общественным транспортом до раннего утра. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в Мингорисполкоме.

Отмечается, что метро будет работать до 4.00, а наземный транспорт — до 5.00.

«К встрече Нового года и Рождества все готово. Минчан и гостей города ждут удобное транспортное сообщение, праздничная атмосфера и яркие мероприятия», - отметили в Мингорисполкоме.

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