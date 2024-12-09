Зеленский прокомментировал падение режима Асада

Зеленский прокомментировал падение режима Асада3
- 9.12.2024, 21:08
- 3,210
От силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России.
Сирийский диктатор Башар Асад и его солдаты не смогли бороться с повстанцами, поскольку Россия перебросила все свои мощные войска в Украину.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
«Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа», - обратил внимание Зеленский.
Он напомнил, что похожая ситуация происходит и в Африке, где Россия использовала «вагнеровцев» для создания там «своих режимов».
По его словам, от силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. И общий успех мира состоит в объединении вокруг Украины.
«Если падет Украина, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны», - объяснил президент Украины.