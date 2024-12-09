Зеленский прокомментировал падение режима Асада 3 9.12.2024, 21:08

3,210

От силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России.

Сирийский диктатор Башар Асад и его солдаты не смогли бороться с повстанцами, поскольку Россия перебросила все свои мощные войска в Украину.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

«Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа», - обратил внимание Зеленский.

Он напомнил, что похожая ситуация происходит и в Африке, где Россия использовала «вагнеровцев» для создания там «своих режимов».

По его словам, от силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. И общий успех мира состоит в объединении вокруг Украины.

«Если падет Украина, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны», - объяснил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com