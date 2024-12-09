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Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Сирии

  • 9.12.2024, 21:18
  • 2,622
Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции пообещал оказывать стране поддержку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будущее Сирии должен определять сирийский народ. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и пообещал оказывать стране поддержку. 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима диктатора Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну.

«Я говорю это еще раз: Сирия, где все сирийцы живут в мире, независимо от того, являются ли они арабами, туркменами, курдами, суннитами, алевитами, нусайритами или христианами, является величайшим стремлением, мечтой и целью Турции»,— сказал господин Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров (цитата по TRT Haber).

По его словам, после смены власти в Сирии сирийские беженцы начали покидать Турцию и возвращаться на родину. В связи с этим, добавил Эрдоган, Турция открыла погранпереход Яйладагы на границе с Сирией, чтобы облегчить передвижение беженцев на родину.

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