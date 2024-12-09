Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Сирии 9.12.2024, 21:18

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции пообещал оказывать стране поддержку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будущее Сирии должен определять сирийский народ. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и пообещал оказывать стране поддержку. 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима диктатора Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну.

«Я говорю это еще раз: Сирия, где все сирийцы живут в мире, независимо от того, являются ли они арабами, туркменами, курдами, суннитами, алевитами, нусайритами или христианами, является величайшим стремлением, мечтой и целью Турции»,— сказал господин Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров (цитата по TRT Haber).

По его словам, после смены власти в Сирии сирийские беженцы начали покидать Турцию и возвращаться на родину. В связи с этим, добавил Эрдоган, Турция открыла погранпереход Яйладагы на границе с Сирией, чтобы облегчить передвижение беженцев на родину.

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