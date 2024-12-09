Китай впервые за 14 лет изменил монетарную политику
- 9.12.2024, 21:35
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Страна страдает из-за сокращения корпоративных доходов и слабого инвестиционного климата.
Страна страдает из-за сокращения корпоративных доходов и слабого инвестиционного климата.
Китай впервые за 14 лет скорректировал свою денежно-кредитную политику, что вызвало значительный рост цен на акции и государственные облигации. Об этом сообщает Financial Times.
Политбюро Коммунистической партии во главе с Си Цзиньпином заявило, что в 2025 году планирует внедрять активную фискальную политику и умеренно мягкий монетарный курс для стимулирования экономики.
Среди приоритетов правительства — расширение внутреннего спроса, повышение эффективности инвестиций и поддержка потребления. Политбюро также дало обещание стабилизировать рынки недвижимости и акций, которые подвергались давлению ввиду продолжительной экономической неопределенности.
Несмотря на положительные сигналы, экономика Китая сталкивается со сложностями: дефляционные процессы продолжаются, а цены производителей в ноябре падали 26-й месяц подряд. Рост потребительских цен замедлился до 0,2% в годовом измерении, что является пятимесячный минимумом, а в месячном — цены упали на 0,6%.
Финансовые рынки отреагировали на новости ростом: индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 2,8% до месячного максимума. Вместе с тем прибыльность 10-годичных государственных облигаций снизилась до 1,938%.
Власти надеются, что изменения помогут стабилизировать экономику, которая в этом году выросла на 4,8%, но страдает из-за сокращения корпоративных доходов и слабого инвестиционного климата.