закрыть
9 декабря 2024, понедельник, 22:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ узнали о потерях России в Сирии

  • 9.12.2024, 22:00
  • 3,450
СМИ узнали о потерях России в Сирии

За режим Асада погибли офицеры ФСБ, ГРУ, пилоты и множество наемников ЧВК «Вагнер».

На войне в Сирии погибли 543 российских военных и сотрудника ЧВК Вагнер, что в несколько раз превышает официальные данные минобороны РФ. Об этом сообщает BBC в понедельник, 9 декабря.

Журналисты выяснили имена всех погибших, основываясь на открытых источниках: журналистские материалы, публикации в социальных сетях, а также данные по кладбищам и военным мемориалам.

Большинство погибших — 346 человек — были наемниками ЧВК «Вагнер». Имена этих лиц удалось подтвердить с помощью открытых источников и внутренних документов компании, которые стали доступны журналистам после утечек информации между 2016 и 2022 годами.

Кроме того, Россия потеряла в Сирии как минимум семь офицеров спецназа ФСБ, среди которых были сотрудники группы Альфа, а также несколько разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов. Среди погибших есть один генерал-майор, десять полковников, 15 подполковников, 31 майор и 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.

Официально министерство обороны России признает всего 116 погибших военных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов