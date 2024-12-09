СМИ узнали о потерях России в Сирии
- 9.12.2024, 22:00
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За режим Асада погибли офицеры ФСБ, ГРУ, пилоты и множество наемников ЧВК «Вагнер».
На войне в Сирии погибли 543 российских военных и сотрудника ЧВК Вагнер, что в несколько раз превышает официальные данные минобороны РФ. Об этом сообщает BBC в понедельник, 9 декабря.
Журналисты выяснили имена всех погибших, основываясь на открытых источниках: журналистские материалы, публикации в социальных сетях, а также данные по кладбищам и военным мемориалам.
Большинство погибших — 346 человек — были наемниками ЧВК «Вагнер». Имена этих лиц удалось подтвердить с помощью открытых источников и внутренних документов компании, которые стали доступны журналистам после утечек информации между 2016 и 2022 годами.
Кроме того, Россия потеряла в Сирии как минимум семь офицеров спецназа ФСБ, среди которых были сотрудники группы Альфа, а также несколько разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов. Среди погибших есть один генерал-майор, десять полковников, 15 подполковников, 31 майор и 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.
Официально министерство обороны России признает всего 116 погибших военных.