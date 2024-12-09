«Пошив одного костюма — от 500 рублей» 9.12.2024, 21:50

Белоруска рассказала, каково быть единственным детским аниматором в своем городе.

У жительницы Горок Юлии Сидоровой — свой бизнес по организации мероприятий для детей: она единственный аниматор в райцентре. Девушка рассказала horki.info, каково было начать и развивать свое дело в этой сфере, сколько стоит пошив костюмов и когда можно выйти на полноценный доход.

Казалось, все должно пойти легко

Юлии 29 лет, она родилась и выросла в Горках. Окончила педагогический, поработала в школе и в местном развлекательном центре. А потом решила открыть собственный бизнес по организации мероприятий для детей.

Казалось, что все должно пойти легко, тем более конкурентов у нее в городе не было: семьи заказывали специалистов из Могилева и Орши.

— До сих пор детские дни рождения выглядят так: собираются родственники, друзья семьи, дарят подарки ребенку и садятся за стол. Ребенок сам по себе, а взрослые заняты застольем. Но ведь в этот день все внимание должно быть ребенку, а развлечения — в кругу сверстников, — считает предпринимательница.

В 2018 году Юлия купила франшизу научного шоу и выступала с ним в школах. За 5 лет объездила многие города Беларуси, побывала в России, а свой путь в качестве самостоятельного аниматора начала проходить с февраля 2024 года:

— Сперва я стала на учет по безработице. Потом мне рассказали про возможность развивать свое дело, взяв субсидию. Это я и сделала. Сумма в 4400 рублей дала возможность мне купить первые костюмы и материалы для реквизита, часть которого нужно постоянно обновлять.

Но реальность сильно отличалась от картинки, которую представляла себе аниматор. Девушка признается, что каждый месяц возникали моменты, когда хотелось все бросить.

— Думала, что сейчас куплю себе три костюма и все Горки захотят пригласить меня на праздник. Но сложности возникали даже на начальных этапах. Не знала, как правильно заполнить документы, пользоваться кассой, приходилось ходить по всем инстанциям, — вспоминает Юлия.

Она признается, что быть аниматором — тяжелый труд: нужно всегда соответствовать детским интересам и уметь удерживать внимание ребенка. Но еще сложнее быть новичком в этой сфере, да еще и единственным представителем в родном городе:

— Помню, когда заказов не было, появлялись мысли, что зря этим занимаюсь и никому это не нужно. Но я брала себя в руки и успокаивала, что успех впереди, а я на старте. За этот год я поменяла мировоззрение, поняла, что делаю это, для того чтобы в будущем реализовать все свои мечты, идеи и планы. Быстрого результата ждать не стоит. Каждая ошибка — это опыт, и пока я его не получу, я не стану действительно хороша в своем деле.

Пока что все полученные деньги Юлия вкладывает в развитие: шьет новые костюмы, запускает рекламу. С каждым заказом появляется больше требований и к себе, и к шоу, поэтому материалы постоянно обновляются. Еще на старте начинающая предпринимательница понимала, что на полноценный доход может выйти через год. Костюмы, распечатка реквизита, ламинирование карточек, игрушки — все это обходится в круглую сумму. Девушка пытается экономить, делая что-то своими руками — иногда стоимость уменьшается почти в два раза:

— Как-то у меня сломалась педаль в швейной машинке, пришлось шить вручную 12 метров ткани вдоль и поперек. Я тогда хорошо руки накачала.

Быть аниматором — это работа не только на самом празднике: проведение шоу — это результат долгого труда. Юлия может просидеть с утра до вечера, составляя план развития, писать сценарии, делать реквизит, договариваться с организациями или ходить по школам и садам, рекламируя свою программу.

Пошив одного костюма — от 500 рублей

— Семья и друзья радуются моим ежедневным успехам. Без поддержки, в том числе и финансовой, первое время тяжело. Сейчас много заказов поступает из Дрибина и близлежащих городов и деревень.

Сейчас в арсенале у Юлии 10 костюмов и программ: Единорожка, Амонг Ас, Гарри Поттер, Тик-Ток, «Удивительный цифровой цирк», Человек-паук, Уэнсдэй, профессор Колбочка, Леди Баг, Эльза:

— Свои первые костюмы мне пришлось шить на заказ. Сейчас я развиваю нового персонажа Помни из детского мультсериала «Удивительный цифровой цирк», с нуля разработала этот образ. Пошив одного костюма обходится от 500 рублей. Конечно, есть популярные варианты нарядов, которые давно уже продаются на маркетплейсах. Например, Человек-паук. Правда, мне сложнее играть героя для мальчишек. Чаще всего их любимые персонажи мужского пола. Я хочу быть профи и прекрасно понимаю, как странно выглядит, когда к мальчику приходит Человек-паук с женским голосом.

Под каждого ребенка программа составляется индивидуально — Юлия расспрашивает родителей об увлечениях и характере их малыша. Педагогическое образование очень помогает ей в работе:

— В такой работе очень важно понимание психологии ребенка, опыт работы с детьми, ведь праздник не всегда идет по сценарию, нужно быстро сориентироваться, импровизировать, важно уметь найти подход к ребенку, а это могут делать лишь квалифицированные специалисты.

Сейчас Юлия участвует в менторской программе для предпринимательниц из Витебской, Гомельской и Могилевской областей, которая проходит в рамках инициативы Программы развития ООН (ПРООН) по поддержке устойчивого социально-экономического развития Беларуси в партнерстве с Министерством экономики. Ментор помогает девушке решать вопросы, которые ускорят развитие ее дела.

Юлия хочет вырасти не только как аниматор, но и как руководитель.

— Вряд ли через 20 лет у меня будет столько же сил выступать перед детьми, — говорит девушка. — Я хочу получить организаторский опыт, который поможет мне создать команду из профессиональных аниматоров и масштабировать свой проект. А пока я работаю над тем, чтобы вывести развлечения для детей в Горках на новый уровень.

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