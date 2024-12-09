Премьер Чехии: Сильная Америка – единственный шанс остановить Путина 9.12.2024, 22:16

Петр Фиала

Европа потребует от США демонстрации силы.

Чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что Европа потребует от США демонстрации силы, чтобы остановить возможные агрессивные шаги со стороны России.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Премьер Чехии заявил, что Европа оказалась в «очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо называют второй Холодной войной».

«В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина», – констатировал он.

Фиала подчеркнул, что любое соглашение о прекращении огня в Украине должно быть приемлемо для самой Украины, иначе будет равнозначно «еще одному Мюнхенскому соглашению» 1938 года.

«Безопасность Европы просто не может быть обеспечена, когда Россия оккупировала часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения – она всегда выгодна агрессору. Всегда», – отметил премьер Чехии.

Также он согласился с требованием избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, призвав европейских союзников усилить свой военный потенциал и помощь Украине.

«Наша безопасность не может вечно основываться на готовности США защищать Европу. Мы должны играть большую роль, брать на себя больше ответственности», – считает Фиала.

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