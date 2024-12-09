Главного охранника Лукашенко отправили в банк 9.12.2024, 22:31

Алексей Ляшкевич (слева) и Александр Лукашенко

Для него создали новую должность.

Главного охранника Александра Лукашенко отправили в банк. Для Алексея Ляшкевича в «Беларусбанке» создали новую должность. Он стал исполнительным директором, курирующим департамент безопасности, пишет «Зеркало».

Ляшкевичу 49 лет. До 2006-го он работал в «Приорбанке», откуда перешел в Службу безопасности Лукашенко. Со временем стал начальником управления личной охраны.

Алексей Ляшкевич много лет сопровождал Александра Лукашенко во всех его поездках, всегда был рядом. Последний раз — в январе этого года в Санкт-Петербурге.

В начале весны он уже трудоустроился в «Беларусбанке». До его прихода были исполнительные директора, но они не курировали департамент безопасности, это делало напрямую правление банка.

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