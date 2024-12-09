Сборной Сирии по футболу сделали форму в цветах исторического флага
- 9.12.2024, 22:38
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В Федерации футбола назвали это «первым историческим изменением» в сирийском спорте.
Федерация футбола Сирии (SFA) объявила об изменении основного цвета логотипа и формы сборной с красного на зеленый в соответствии с цветами флага противников Башара Асада, сообщает Reuters.
В организации назвали это «первым историческим изменением» в сирийском спорте, «далеком от кумовства, фаворитизма и коррупции».
Противники Башара Асада, начавшие наступление в конце ноября, в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск и заявили о свержении диктатора.
У оппозиции флаг представляет собой зелено-черно-белое полотно с тремя красными звездами (он был государственным в Сирии до 1958 года). При Башаре Асаде флаг Сирии был красно-бело-черным с двумя зелеными звездами.