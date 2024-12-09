Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных

Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных3
- 9.12.2024, 22:57
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Будут кадровые изменения.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит того, каких изменений требует военная система, в частности, относительно подготовки военных, и анонсировал новые кадровых изменения. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, качественная подготовка украинских военных – приоритет.
«Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов», – заявил глава государства.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, а новый заместитель главы Офиса президента Павел Палиса доложил о суммах прямых средств у бригады напрямую – для дополнительной закупки дронов.
«Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что этой суммы также недостаточно», – подчеркнул Зеленский.
В этой связи он поручил премьеру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно – «на порядок увеличить».