Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных 3 9.12.2024, 22:57

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Владимир Зеленский

Будут кадровые изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит того, каких изменений требует военная система, в частности, относительно подготовки военных, и анонсировал новые кадровых изменения. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, качественная подготовка украинских военных – приоритет.

«Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов», – заявил глава государства.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, а новый заместитель главы Офиса президента Павел Палиса доложил о суммах прямых средств у бригады напрямую – для дополнительной закупки дронов.

«Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что этой суммы также недостаточно», – подчеркнул Зеленский.

В этой связи он поручил премьеру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно – «на порядок увеличить».

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