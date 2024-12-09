закрыть
10 декабря 2024, вторник, 0:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных

3
  • 9.12.2024, 22:57
  • 1,284
Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных
Владимир Зеленский

Будут кадровые изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит того, каких изменений требует военная система, в частности, относительно подготовки военных, и анонсировал новые кадровых изменения. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, качественная подготовка украинских военных – приоритет.

«Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов», – заявил глава государства.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, а новый заместитель главы Офиса президента Павел Палиса доложил о суммах прямых средств у бригады напрямую – для дополнительной закупки дронов.

«Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что этой суммы также недостаточно», – подчеркнул Зеленский.

В этой связи он поручил премьеру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно – «на порядок увеличить».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов