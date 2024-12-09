В Токио введут четырехдневную рабочую неделю 2 9.12.2024, 23:05

Для повышения рождаемости.

Правительство японской столицы Токио планирует ввести четырехдневную рабочую неделю для всех государственных служащих. Новые правила могут вступить в силу уже в апреле следующего года, сообщает Japan Times.

Власти Токио рассчитывают, что такие меры позволят повысить рекордно низкий уровень рождаемости, а также помочь работающим матерям.

«Мы будем пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой из-за рождения или воспитания детей. Настало время для Токио проявить инициативу по защите и укреплению жизни и экономики нашего народа в эти непростые для страны времена», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Сотрудникам с детьми предоставят выбор: можно сохранить полную заработную плату либо отказаться от части и уходить на два часа раньше, чтобы проводить больше времени с семьей.

Сейчас сотрудники столичного правительства работают в режиме гибкого рабочего времени, что позволяет им добавлять один дополнительный выходной каждые четыре недели. Эту систему пересмотрят, чтобы разрешить один дополнительный выходной каждую неделю.

По данным Министерства здравоохранения, число детей, родившихся в Японии в 2023 году, упало до исторического минимума — 727,2 тыс. человек, а общий коэффициент рождаемости снизился до самого низкого за всю историю наблюдений. Общий коэффициент фертильности, показывающий соотношение среднего числа детей, рожденных в стране, на одну женщину фертильного возраста, упал с 1,26 до 1,20, что является самым низким показателем с момента его первого подсчета в 1947 году.

Причины низкой рождаемости социологи связывают с изнурительной культурой труда в Японии и растущей стоимостью жизни. Существует даже специальный японский термин «кароси» — им обозначают смерть от переработки. Медицинские причины этого явления — это инфаркт или инсульт на фоне стресса, переутомления и недоедания. В отчете японского Минздрава за 2022 год говорится, что 10,1% мужчин и 4,2% женщин работают более 60 часов в неделю.

«Причины, по которым японцы работают сверхурочно, носят культурный и социальный характер. Эти вещи быстро не меняются», — объяснял Тим Крейг, который более 20 лет преподавал и проводил исследования в ведущих бизнес-школах Японии.

Одна из крупнейших компаний Японии Panasonic в 2022 году ввела для сотрудников возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю, но из 63 тыс. работников, имеющих на это право, воспользовались ею лишь около 150 человек.

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