Австрия одобрила присоединение Румынии и Болгарии к шенгену 9.12.2024, 23:08

Послы ЕС уже подготовили решение о приеме обеих стран.

Австрия снимает право вето против расширения Шенгенской зоны. Министр внутренних дел страны Герхард Карнер хочет договориться о присоединении Болгарии и Румынии к шенгену на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе, пишет 9 декабря Kronen Zeitung.

Шенгенская земля «открыта для Румынии и Болгарии», заявил Карнер.

Министры внутренних дел ЕС, скорее всего, дадут в Брюсселе 12 декабря зеленый свет на расширение Шенгенской зоны с включением Румынии и Болгарии, которые Австрия блокировала с 2022 года из-за нелегальной миграции. Послы ЕС уже подготовили решение о приеме обеих стран.

Контроль на сухопутных границах с Болгарией и Румынией может быть снят с 1 января 2025 года, говорится в статье.

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