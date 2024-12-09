Австрия одобрила присоединение Румынии и Болгарии к шенгену
- 9.12.2024, 23:08
Послы ЕС уже подготовили решение о приеме обеих стран.
Австрия снимает право вето против расширения Шенгенской зоны. Министр внутренних дел страны Герхард Карнер хочет договориться о присоединении Болгарии и Румынии к шенгену на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе, пишет 9 декабря Kronen Zeitung.
Шенгенская земля «открыта для Румынии и Болгарии», заявил Карнер.
Министры внутренних дел ЕС, скорее всего, дадут в Брюсселе 12 декабря зеленый свет на расширение Шенгенской зоны с включением Румынии и Болгарии, которые Австрия блокировала с 2022 года из-за нелегальной миграции. Послы ЕС уже подготовили решение о приеме обеих стран.
Контроль на сухопутных границах с Болгарией и Румынией может быть снят с 1 января 2025 года, говорится в статье.