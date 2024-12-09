«Нет таких агрессивных и озлобленных людей» 9.12.2024, 23:18

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Белорус сравнил жизнь в России и Польше.

Белорус прожил в России восемь лет, а потом переехал в Польшу. В своем TikTok он сравнил жизнь в двух странах. Мужчина подметил, например, что в Польше ниже уровень агрессии, мало бездомных животных и несравненно лучше дороги, заметил MOST.

Автору видео 33 года, у него двое детей. Последние три года белорус живет в Польше, а до этого восемь лет прожил в России. В ролике мужчина не уточняет, чем именно занимается в Европе, но в шапке профиля в ироничной, полагает издание, форме написано: «Живу в Польше и полякам мою унитазы».

«Здесь нет бродячих собак и кошек — и это реальный кайф!»

Мужчина рассказывает, что нередко выходит на пробежку. В России были сложности из-за бродячих собак, которые «могут выбежать из подворотни и напасть».

— Туда не ходи, туда не беги, на велосипеде не катайся, в промзону не ходи, потому что собака нападет на тебя, погрызет, покусает! Этого здесь нет! — эмоционально рассказывает пользователь.

«Нас защищает НАТО»

Второй плюс жизни в Польше касается добровольной службы в армии:

— Я одним словом скажу: нас защищает НАТО!

«Здесь хватает дебилов, но не в таком количестве»

Дальше мужчина рассуждает о разнице в менталитете. Говорит, что в Польше люди добрее, «нет таких агрессивных и озлобленных людей, как в России».

— И здесь хватает дебилов, но не в таком количестве, — приходит к заключению эмигрант.

«В плане экономики здесь хорошо»

Еще один аргумент в пользу Польши — ведение бизнеса. По мнению мужчины, здесь в этом плане лучше, чем в России:

— Здесь государство как-то поможет. Здесь каникулы (форма поддержки предпринимателей в Польше, позволяющая не платить взносы в одном выбранном месяце в году. — Прим.).

«Дороги в России — дыра, дыра, дыра»

Мужчина рассказывает, что объездил всю Европу. И дороги в Польше, по его мнению, не хуже, чем в Австрии или Хорватии, например.

— Здесь очень хорошие дороги, если сравнить с дорогами в России. Дороги в России — это дыра, дыра, дыра…

«Полицейскому так просто взятку не дашь»

В своем видеоролике белорус рассуждает и о законах. Он говорит, что в Польше они работают, в отличие от России. Здесь можно добиться правды, если тебя обманули, а полицейскому «так просто взятку не дашь».

— В России же — [если] у кого-то есть деньги, значит, ты в проигрыше. Здесь же так не работает. Здесь в этом плане порядок. Конечно, бюрократия берет свое, но, если бы не было ее, было бы больше мошенничества.

«У тебя все открыто»

Напоследок белорус порассуждал об открытых границах, которые доступны жителям Польши.

— Польша в составе Евросоюза. <…> В котором есть моря, горы, океаны. Здесь не нужна виза. Ты просто сел в свой автомобиль, поехал туда, где тебе хорошо. Хочешь — в Италию, Испанию, Хорватию, на Балтийское море. Жизнь в России этим не порадует — [там] только Cочи, грязное [море], много-много людей. Бррр…

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