Турция откроет КПП на границе с Сирией, который был закрыт с 2013 года
- 9.12.2024, 23:28
Миллионы сирийских мигрантов возвращаются домой.
Турция открывает пункт пропуска «Яйладаги» на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасное и добровольное возвращение миллионов сирийских мигрантов, которых она принимает. Он был закрыт с 2013 года из-за боевых действий.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
«Мы открываем пограничный пункт «Яйладаги» для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение. Мы также будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов», - сказал Эрдоган.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял, что Анкара будет работать над безопасным и добровольным возвращением домой сирийских мигрантов.
Отмечается, что Турция принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев, что делает ее страной, приютившей больше всего сбежавших от гражданской войны сирийских граждан.