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Белый дом: Падение режима Асада указывает на ослабление РФ и Ирана

  • 9.12.2024, 23:54
Белый дом: Падение режима Асада указывает на ослабление РФ и Ирана

Москва и Тегеран были застигнуты врасплох.

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер считает, что падение режима Башара Асада в Сирии свидетельствует об ослаблении России и Ирана.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Файнера, Москва и Тегеран, которые были основными опорами для режима Асада, «были полностью застигнуты этим врасплох, но это не было просто ошибкой и не было просто случайностью».

«(Режим Асада. – Ред.) фактически стал российско-иранским совместным предприятием внутри Сирии, и оба партнера по совместному предприятию больше не могли оказывать поддержку, необходимую режиму для выживания, и это в значительной степени объясняет, почему он больше не у власти», – добавил он.

Представитель Белого дома напомнил, что это не первая потеря Ирана на Ближнем Востоке в последние месяцы, напомнив об ослабленных войной с Израилем группировках ХАМАС и «Хезболла».

«Иран сейчас не на пике сил, и о последствиях этого позволю говорить другим, но это, откровенно говоря, результат работы Соединенных Штатов и наших партнеров в течение последнего года, которая привела нас к этому моменту», – констатировал Файнер.

С другой стороны, война в Украине уже «показала, каким партнером в сфере безопасности Россия может быть для других стран», добавил советник.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

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