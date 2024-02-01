Мошенники от имени очередного банка обманывают белорусов 1.02.2024, 1:07

С помощью рекламы в соцсетях.

Мошенники в Instagram запустили рекламу, в которой якобы «Белагропромбанк» обещает призы. Об этом предупреждает «Кибербезопасность в Беларуси».

Пользователям предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу банка (https://agrobel-refferal.su). Там мошенники просят ввести свой номер телефона, личный (идентификационный) номер и код из полученного SMS.

С этими данными аферисты получают доступ ко всем счетам пользователей в разных банках.

Фишинг — это способ, когда мошенники в интернете создают точные копии официальных сайтов и предлагают пользователям оставить там свои персональные данные, чтобы заполучить их деньги. Нужно обязательно смотреть адрес сайта, потому что поддельный может отличаться от настоящего всего одним символом.

Недавно мошенники создали поддельный сайт «Приорбанка». Страница была идентична оригинальной для входа в интернет-банкинг финучреждения. В данном случае злоумышленники намеренно включили сочетание BY в адрес фишинговой страницы, чтобы ввести в заблуждение пользователей.

Также ранее «Беларусбанк» предупреждал клиентов, что мошенники создают поддельные, но очень похожие на настоящие страницы интернет-банкинга этого банка. В пресс-службе финучреждения рассказали, что безопасно переходить в интернет-банкинг можно с официального сайта, если же делать это через поисковые системы, то обязательно надо проверять адрес.