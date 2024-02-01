Рейтинг одобрения Байдена снова снизился 1.02.2024, 2:31

Джо Байден

Опрос.

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена в январе снизился из-за обеспокоенности американцев вопросами экономики и иммиграции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters/Ipsos.

Только 38% респондентов заявили, что одобряют работу Байдена в должности президента по сравнению с 40% в декабре.

Его рейтинг держится ниже 50% с августа 2021 года, что вызывает беспокойство среди его коллег-демократов из-за высокого риска реванша Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Опрос Reuters/Ipsos в начале этого месяца показал, что Трамп преобладает в этом противостоянии на шесть процентных пунктов.

Последний опрос выявил растущую обеспокоенность иммиграцией: 17% респондентов назвали ее важнейшей проблемой, с которой сегодня сталкиваются США. И это резкое повышение насущности проблемы, поскольку в декабре миграция беспокоила лишь 11% американских избирателей.

Тогда преимущественно респонденты-республиканцы (36% опрошенных) назвали ее основной проблемой, и только 29% были обеспокоены экономической ситуацией.

Администрации Байдена трудно справиться со всплеском количества искателей убежища на границе США и Мексики, в то время как подстрекаемые Трампом республиканцы в Конгрессе угрожают сорвать двухпартийную попытку решить эту проблему. Они продолжают попытки уволить главного пограничника Байдена, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Экономика остается главной проблемой для 22% опрошенных американцев, которые до сих пор страдают от инфляции и других последствий пандемии COVID-19.

Около двух третей респондентов, в том числе 47% демократов, заявили, что страна на ложном пути.

Онлайн-опрос 1019 взрослых американцев проводился с пятницы по воскресенье. Погрешность составляет плюс-минус 3,3 процентных пункта для всех респондентов, в том числе 6,4 — для республиканцев и 6,1 — для демократов.

Противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом на президентских выборах в США 2024 происходит на фоне их общей непопулярности.