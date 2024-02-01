В Британии задержали «экс-губернатора» Севастополя 5 1.02.2024, 8:18

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Eго будут судить.

В Великобритании якобы задержали бывшего «губернатора» захваченного российскими войсками Севастополя в Крыму Дмитрия Овсянникова за уклонение от санкций. Его разоблачило Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Как пишет издание The Insider, такую информацию обнародовали журналисты The Times в среду, 31 января. Однако статья появилась только в печатной версии издания. Как отмечается, соавтор материала Том Парфитт якобы подтвердил подлинность данных.

Как пишут журналисты, Овсянникова задержали в Лондоне в его доме и сейчас он находится под арестом.

Суд над «экс-губернатором» Севастополя назначен на 20 февраля. Ставленника российских оккупантов в Великобритании обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличными.

В материале сказано, что в отношении Овсянникова действовали санкции Европейского союза. Однако в феврале 2023 он потребовал вывести его из-под санкций, поскольку больше не был в должности, за которую попал под экономические ограничения. Его апелляционную желобу удовлетворили.

Однако Великобритания вышла из ЕС и не снимала санкции с «экс-губернатора» Севастополя.

«Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам», – отмечает газета.

На «должности» в захваченном Россией Крыму Дмитрий Овсянников находился с 2017 по 2019 год. Позже он был назначен заместителем министра промышленности и торговли страны-агрессора России.

В 2020 году его уволили из российского правительства и исключили из партии «Единая Россия» из-за того, что он устроил дебош в аэропорту Ижевска.