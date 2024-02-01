Муж Скабеевой опозорился заявлением в адрес Зеленского 1 1.02.2024, 8:27

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Но быстро «дал заднюю».

Российский депутат и муж пропагандистки Скабеевой Попов оконфузился и угодил в скандал, распространяя фотографию Байдена в камуфляже с подписью «Нелепый дед надел спецовку в подвал». Он также попытался уколоть президента Украины, дописав «Уровень Зе», сообщает dialog.ua.

Однако впоследствии выяснилось, что фотография была сгенерирована искусственным интеллектом. Когда правда выяснилась, Попов поспешил удалить пост, но пользователи социальных сетей успели сохранить сообщение.

Более того, российскому пропагандисту показали фотографии Путина в камуфляже - главу Кремля Попов высмеивать боится, проявляя смелость только в адрес Байдена.

Российский оппозиционный журналист Илья Шепелин на своей странице в социальной сети Twitter помог мужу Скабеевой найти настоящего «бункерного деда» в спецовке и опубликовал фото Путина.

«Помогу депутату! Подкину настоящее фото подвального нелепого деда в спецовке», - отметил он. Пользователи социальных сетей смеются над фейком Попова, который пытается по старинке угодить российским властям, высмеивая западных лидеров.