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Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Тамбовской области, по которой переправляли ракеты РФ

  • 1.02.2024, 8:31
  • 2,682
Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Тамбовской области, по которой переправляли ракеты РФ

Вспыхнул масштабный пожар.

Координаторы подполья отметили, что в течение

Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайское в Тамбовской области Российской Федерации. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«30.01.24 агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской области», — говорится в сообщении.

По информации координаторов подполья, агенты подожгли релейный шкаф, в результате чего остановилось использование железной дороги, по которой осуществлялась переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (в/ч 14272).

Кроме того, партизаны обнародовали и координаты уничтоженного объекта: 52.4512500711, 41.472261350282.

Как отметили агенты движения, в течение длительного времени они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов российских оккупантов.

«Подготовка дала свои плоды. Спасибо агенту за работу», — отметили в координаторы подполья.

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