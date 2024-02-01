Экс-глава СВР: У Украины есть оружие баллистического типа, которое летит к Уралу 1.02.2024, 8:43

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Николай Маломуж

Украинский генерал намекнул на его успешное применение.

Украина имеет собственное оружие баллистического типа, способное достичь российского Урала и секторально ударить по отдельным объектам в тылу страны-оккупанта.

Речь идет о мощных ударных силах, сформированных на базе Армии дронов, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины (орган в составе СБУ) Николай Маломуж в интервью «Эспрессо».

По его словам, военные Украины способны достать собственными силами там, где ВСУ не могут применять западное оружие.

«Армия дронов позволяет нам создавать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают в российские области, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые изготавливают ракеты, головки наведения, оптику», - перечислил потенциальные мишени Маломуж.

Генерал намекнул, что именно таким образом могли недавно нанести удары по нефтяным объектам РФ: в Ленинградской области, Тамбове, Брянске.

По его словам, важен факт не самой атаки, а то, что эти терминалы представляли собой миллиардные прибыли. Ими и горючим Россия питала свою армию в Украине, акцентировал он.

Как известно, Россия уже давно начала развертывать на своих территориях дополнительные системы ПВО, но, похоже, это агрессору не слишком помогает. «Это неэффективно. Украина имеет перспективы», - подчеркнул Маломуж.