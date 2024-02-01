«Баба Яга» сделала больно артиллеристам РФ 1.02.2024, 8:55

1,504

Сожжены склад и стоянка с техникой.

Украинские беспилотники «Баба Яга», неуязвимые для РЭБ врага, держат в страхе оккупационную армию РФ.

Несколько недель назад эти ударные дроны уничтожили склад ГСМ и стоянку с техникой ВС РФ на Донецком направлении.

О случившемся сообщили российские Z-каналы, показав кадры последствий работы «Бабы Яги», передает dialog.ua.

Пропагандистский ресурс уверяет, что под ударом «Бабы Яги» оказалось артиллерийское подразделение ВС РФ под Донецком.

Попытка перехватить БПЛА оказалась неудачной. В результате работы трех дронов россияне лишились склада с горюче-смазочными материалами, 11 единиц техники.

Были серьезные потери и в живой силе: 2 оккупантов были ликвидированы, 4 отправились на больничные койки.

«Дрон под названием «Баба Яга» по-прежнему остается большой проблемой для военнослужащих ВС РФ. На него едва ли действует система РЭБ «Гроза». Создает лишь помехи, но никак не полную потерю управления. Также малоэффективными являются антидронные ружья. На фото - результат атаки трех дронов «Баба Яга» на склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений ВС РФ», - написал российский Z-канал.