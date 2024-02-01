закрыть
1 февраля 2024, четверг, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Донос, которого ждал Шаман

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 1.02.2024, 9:31
  • 2,436
Донос, которого ждал Шаман
Ярослав Дронов

Очень нескрепно получается.

Доверенное лицо Путина — певца SHAMAN'a (Ярослава Дронова) заподозрили в оскорблении чувств верующих. В жалобе, поданной в полицию, говорится, что у артиста в клипе «Я русский» накрашены глаза, а еще его мужики носят на руках. Очень-очень нескрепно получается.

«Таким образом, [певец] создает образ русского человека, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире», — отмечается в тексте заявления.

Жаль, ни слова про косплей SHAMAN'а на «истинного арийца» и другие нацистские выходки. Потому что актерский грим и крауд-серфинг — это норма для человека сцены, а вот исполнение гимна страны на госпраздниках и «зиги» поклонникам — это уже перебор.

«У полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Телеграм-канал «День опричника»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко