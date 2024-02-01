Донос, которого ждал Шаман
- Телеграм-канал «День опричника»
- 1.02.2024, 9:31
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Очень нескрепно получается.
Доверенное лицо Путина — певца SHAMAN'a (Ярослава Дронова) заподозрили в оскорблении чувств верующих. В жалобе, поданной в полицию, говорится, что у артиста в клипе «Я русский» накрашены глаза, а еще его мужики носят на руках. Очень-очень нескрепно получается.
«Таким образом, [певец] создает образ русского человека, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире», — отмечается в тексте заявления.
Жаль, ни слова про косплей SHAMAN'а на «истинного арийца» и другие нацистские выходки. Потому что актерский грим и крауд-серфинг — это норма для человека сцены, а вот исполнение гимна страны на госпраздниках и «зиги» поклонникам — это уже перебор.
«У полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Телеграм-канал «День опричника»