Донос, которого ждал Шаман Телеграм-канал «День опричника»

1.02.2024, 9:31

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Ярослав Дронов

Очень нескрепно получается.

Доверенное лицо Путина — певца SHAMAN'a (Ярослава Дронова) заподозрили в оскорблении чувств верующих. В жалобе, поданной в полицию, говорится, что у артиста в клипе «Я русский» накрашены глаза, а еще его мужики носят на руках. Очень-очень нескрепно получается.

«Таким образом, [певец] создает образ русского человека, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире», — отмечается в тексте заявления.

Жаль, ни слова про косплей SHAMAN'а на «истинного арийца» и другие нацистские выходки. Потому что актерский грим и крауд-серфинг — это норма для человека сцены, а вот исполнение гимна страны на госпраздниках и «зиги» поклонникам — это уже перебор.

«У полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Телеграм-канал «День опричника»