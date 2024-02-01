Буданов назвал самолеты, которые действительно нанесут военное поражение РФ 1.02.2024, 9:36

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Они эффективнее, чем F-16.

Украинской армии сейчас нужны самолеты. В первую очередь это американские штурмовики А-10 Thunderbolt или подобные им.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Комментируя этот вопрос для CNN, глава ГУР отметил, что А-10 для ВСУ могут быть более эффективными, чем F-16.

Потребности ВСУ

«А-10 – это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России. Нам действительно нужна эта помощь», – сказал Буданов.

По его словам, также ВСУ требуются артиллерийские системы. Украине необходимо «резкое увеличение количества пушек» независимо от их возраста и типа.

Отдельно Буданов сказал о боеприпасе, причем нужно «не столько качество, сколько количество». А по БПЛА, по словам главы ГУР, «мы более-менее равны» с РФ.

Поэтому на первом месте самолеты.

Что это за самолет A-10

A-10 Thunderbolt II американские военные называют Warthog (что означает «бородавочник»). Это одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным войсам, для поражения танков, бронемашин, других наземных целей.

Длина самолета – 16,26 м; размах крыла 17,53м. Масса с боекомплектом 10515 кг. Самолет вооружен 30-мм семиствольным орудием, имеет сразу 11 узлов подвески другого вооружения: 8 под крылом, 3 под фюзеляжем. Может нести одновременно две ракеты «воздух-воздух», шесть ракет «воздух-поверхность», четыре блока неуправляемых ракет типа Hydra 70 или шесть блоков с ракетами Zuni. Отдельно штурмовик может нести все виды бомб.

Самолет принят на вооружение в 1976 году и по сей день является единственным самолетом ВВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки.

A-10 никогда не поставлялся на экспорт, хотя в разное время его интересовали Австралия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Южная Корея и Япония.

Один полетный час A-10 Thunderbolt стоит 17 564 доллара.