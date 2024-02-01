В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек, о котором мало кто знает 1.02.2024, 9:39

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Хозяйки поражены находкой.

В стиральных машинах есть скрытый отсек, однако, мало кто знает для чего он предназначен. Стиральные машины делают наши вещи и одежду чистыми, но ее также необходимо очищать регулярно.

Люди редко правильно и тщательно очищают стиральные машины. Однако, это может влиять на ее работу и на эффективность стирки. В скрытой части стиральной машины накапливается вся грязь с одежды и вещей, которые вы когда-то стирали. Чем грязнее тайник в стиралке, тем хуже будет работать она, передает Mirror.

Большинство людей не знают о таком отсеке в стиральной машине, однако, он является очень важным. Стоит попробовать открыть и снять пластиковую ручку, которая находится на дне стирального барабана.

«Этот кусок можно стирать в своей стиральной машине. Однако после того, как сняли часть стиральной машины, под ней лежали пыль и грязь. Увидела, как кто-то это делает в TikTok, и мне пришлось попробовать. Я поражена», - пояснила женщина.