«В белорусской медицине применяют подход, используемый со времен царя Гороха» 4 1.02.2024, 9:53

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Решать проблемы предлагают совершенно неадекватным образом.

В Беларуси государственные организации здравоохранения, которые не пройдут повторную аккредитацию, будут лишаться финансирования как из республиканского, так и из местных бюджетов. Денег им дадут лишь на коммунальные платежи.

Как указано в постановлении Совмина, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, аккредитацию на соответствие базовым критериям должны пройти 464 медицинских учреждения. В перечень вошли республиканские научно-практические центры, детские и взрослые поликлиники, больницы, роддома, центры реабилитации во всех регионах страны.

Критерии медаккредитации белорусский Минздрав утвердил еще три года назад, а пересмотрел в 2023 году. Базовые — минимальные требования к содержанию и организации медпомощи (обязательны для государственных клиник); и национальные — требования по профилям оказания медпомощи, основанные на международных подходах (такую аккредитацию могут, пока — добровольно, пройти частные учреждения здравоохранения).

Что оценивают в ходе аккредитации? Организацию работы, штат и квалификацию сотрудников, материально-техническую базу, учет препаратов, проведение прививок, качество диагностики, неотложной и специализированной медпомощи, удовлетворенность пациентов качеством и т.п. — в приложении полсотни страниц и несколько сотен пунктов.

Как указано в обновленном законе о здравоохранении, аккредитация, не полученная по отдельным направлениям специализированной медпомощи, является основанием для перераспределения бюджетных средств в рамках того же учреждения.

А вот в случае, если какое-то учреждение не пройдет повторно аккредитацию, оно не получит средств на оказание медпомощи «по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, на которые отсутствует свидетельство о соответствии базовым критериям медицинской аккредитации». Постановление правительства вступает в силу уже со 2 февраля.

Выглядит принятое решение по меньшей мере нелогично, как пресловутое «денег нет, но вы держитесь». Получается, государство, много лет декларирующее доступную и бесплатную медпомощь своим гражданам, теперь начинает на ней экономить и делать менее доступной?

О том, что значит медицинская аккредитация и как ее результаты отразятся на учреждениях здравоохранения, врачах и пациентах, «Филин» поговорил с координатором Фонда медицинской солидарности Лидией Тарасенко.

— Действительно, в этом странность, — говорит медик. — Аккредитация вообще — это хорошо. Нельзя оказывать медицинские услуги без соответствия определенным стандартам, и даже если речь идет о госорганизации, это не дает ей права автоматически работать, как хочется — нужно выполнять требования по качеству, безопасности, эффективности и так далее.

Но дальше возникает вопрос насчет ответственности.

В Беларуси госучреждения здравоохранения финансируются из бюджета, за счет налогов. Распределяет эти средства Минздрав, а также местные власти; Минздрав также во многом влияет на проведение госзакупок.

Государственные больницы практически полностью зависят от этих закупок в части медоборудования, а заявки на его приобретение часто лежат годами в «Белмедтехнике», и очень часто в больницах чего-то нет именно потому, что не были проведены госзакупки.

Получается, те люди, которые не дали нужное оборудование или медпрепараты, приходят с проверкой и спрашивают: а почему у вас этого нет? И раз нет, то мы вам опять ничего не дадим? Таким образом, ситуация зацикливается и выглядит как попытка сэкономить бюджетные деньги, загрести жар чужими руками и лишить финансирования какие-то организации под предлогом того, что сами виноваты.

По словам эксперта, сложно понять, почему госведомство, которое во многом должно обеспечивать надлежащее состояние государственных учреждений здравоохранения, перекладывает ответственность на людей на местах.

Представим: районная поликлиника или даже ЦРБ не прошла аккредитацию с первого раза, администрации погрозили пальцем и дали время исправить нарушения, но ни денег, ни специалистов больше не стало. Более того, по словам Натальи Кочановой, «показательное здравоохранение» чиновники хотят видеть именно в Минске, а регионы пусть пока крутятся сами.

И вот если не выкрутились, и повторную инспекцию Минздрава по каким-то направлениям не прошли — не будет ни узких специалистов (а зачем их держать в штате, если работы для них нет), ни, опять же, бюджетных денег, чтобы что-то улучшить.

Для пациентов это означает, вероятнее всего, что специализированная медпомощь станет еще менее доступной. А для руководства учреждений— толчок к коррупции, чтобы пройти аккредитацию не мытьем, так катаньем?

— Вряд ли это даст новый толчок для коррупции, но если внимательно посмотреть на законодательство, которое регулирует сферу здравоохранения — большинство постановлений, а то и 90%, невыполнимы, — говорит Лидия Тарасенко. — И зачем вообще писать новые законы в стране «не до законов» — непонятно.

Возможно, на практике будет применяться подход, который используется еще со времен царя Гороха. Когда в отделении стоит куча оборудования нерабочего, потому что ему 35 лет, но кого это волнует — для проверки можно показать: вот, пожалуйста, у нас такое есть…

Я видела постановление, и в нем все неплохо до момента решения проблем. Потому что решать их предлагают совершенно неадекватным образом: давайте-ка будем еще больше топить тех, кто оказался не в самой хорошей ситуации.

Что можно сделать? Или дайте возможность больницам самим распоряжаться деньгами и проводить закупки, или лишайте финансирования те органы, которые их проводят сейчас.

А если в больнице работает 1 терапевт вместо 4-х, то каким образом ситуация улучшится после лишения зарплаты этого последнего врача? Или это он сам должен искать себе коллег, чтобы уложиться в нормативы?

Это же госучреждение не соответствует каким-то стандартам — государство должно принять меры: остановить оказание этих услуг, перенаправить пациентов в другие учреждения, модернизировать оборудование, а не просто лишить финансирования.

Может ли быть решение принято в пользу частных медцентров, принадлежащих нужным людям из окружения Лукашенко — чтобы постепенно запустить их на место тех, кто «не справился»?

— Если мы берем феодалов, правящих страной и подминающих под себя в том числе медицинские центры — бизнес, созданный теми, кто готов был в него вкладываться и развивать, — в таком ключе решение укладывается в общую картину, — отмечает Лидия Тарасенко. — Но это, конечно, лишь наши догадки и допущения.

А если вспомнить кандидатскую диссертацию нового министра здравоохранения, который предлагал проводить психотерапию женщинам во время родов (!) — нельзя исключать, что и законы пишутся просто для того, чтобы быть написанными, а вовсе не для того, чтобы их выполнять.