«В России такого нет»: Царев позавидовал Украине 1 1.02.2024, 9:59

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олег царев

Что расстроило предателя?

Российский коллаборант Олег Царев, который в 2014 году перешел на сторону России и сбежал в оккупированный Крым, поставил Украину в пример российским властям, передает dialog.ua.

Царев, который считает себя экспертом по Украине, в своем Telegram-канале рассказал о том, как украинский бизнес активно помогает и сотрудничает с военными, а украинские олигархи помогают армии не только техникой и деньгами, но и внедряя свои системы управления.

«Хочу сказать, что сейчас Украина довольно умело развивает это сотрудничество, усиливая возможности ВСУ», - заявил он.

Царев разошелся и начал расхваливать схему, построенную в Украине за два последних года войны, когда все сферы общества активно работают и сотрудничают с армией на всех уровнях.

По его словам, в Украине выстроено прямое взаимодействие между гражданскими разработчиками и полевыми командирами ВСУ.

При этом власти страны упростили бюрократические нормы, поддерживая производителей со стороны гражданского населения.

Царев поставил Украину в пример России, которая, обладая более продвинутым ВПК, не смогла организовать процесс на аналогичном уровне на местах.