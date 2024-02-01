В «том самом доме» в лесу у Минского моря продается уютная квартира 1 1.02.2024, 10:04

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Вид из окон — шикарный.

Недавно портал Realt рассказывал о квартале многоэтажек прямо в лесу у Минского моря, где очень классно живется. В одном из этих домов на продажу выставили квартиру. Она находится на 17 этаже, поэтому шикарный вид на водохранилище обеспечен, пишет издание.

Квартира находится в панельной 19-этажке 2009 года постройки на улице Парковой, 3 В в Ждановичах. Это в километре от МКАД по дороге на резиденцию «Заславль-2».

Квартира находится на 17-м из 19 этажей и занимает площадь 78,3 «квадрата». Здесь есть гостиная, слегка объединенная с кухней, две спальни, а также лоджия, с которой открывается классный вид на лес и Минское море (если быть совсем точным — на его сателлит «Криница»).

Кухня оснащена встроенной техникой: посудомоечная машина, духовой шкаф, индукционная варочная поверхность, вытяжка, холодильник. Бренды немецкие — Miele и Bosch.

Спальня и детская оформлены в светлых тонах. Из этих комнат также открывается красивый вид на лес (но без Минского моря).

Что касается расположения, то оно удачное не только из-за леса и Минского моря. Тут все хорошо с транспортом (остановка у дома), а также легко доехать куда угодно на машине. До центра Минска — 15 минут, до выезда на МКАД — 5 минут, до трассы на Молодечно — 3 минуты.

Квартиру продают с мебелью и техникой. За все просят 119,9 тысячи долларов. Метр выходит по 1531 доллару.