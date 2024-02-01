СМИ: Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме «Бельбек» в Севастополе

СМИ: Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме «Бельбек» в Севастополе1
- 1.02.2024, 10:08
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Разгромлен радиолокационный городок РФ.
Россияне подтверждают, что вчера, 31 января, был атакован аэродром «Бельбек» в оккупированном Крыму. В частности, удар пришелся по пункту связи.
Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.
Как пишет российское СМИ, вчера неустановленная ракета ударила по военному аэродрому «Бельбек». Там был атакован пункт связи российской воинской части 80159.
Согласно открытым данным, эта воинская часть относится к аэродрому «Бельбек».
«Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет», - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердили международные OSINT-исследователи. Согласно их данным, на авиабазе «Бельбек» прилетело по радиолокационному городку.
«Место попадания снаряда, прилетающего на видео, можно точно оценить на основе анализа задержки прибытия звука и света (Бельбек, 31 января 2024 г.):
Вероятное место взрыва ~ 44.67643, 33.55323
Фиолетовая линия: азимут от геолокации №1», - говорится в отчете.