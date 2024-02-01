СМИ: Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме «Бельбек» в Севастополе 1 1.02.2024, 10:08

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Разгромлен радиолокационный городок РФ.

Россияне подтверждают, что вчера, 31 января, был атакован аэродром «Бельбек» в оккупированном Крыму. В частности, удар пришелся по пункту связи.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Как пишет российское СМИ, вчера неустановленная ракета ударила по военному аэродрому «Бельбек». Там был атакован пункт связи российской воинской части 80159.

Согласно открытым данным, эта воинская часть относится к аэродрому «Бельбек».

«Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили международные OSINT-исследователи. Согласно их данным, на авиабазе «Бельбек» прилетело по радиолокационному городку.

«Место попадания снаряда, прилетающего на видео, можно точно оценить на основе анализа задержки прибытия звука и света (Бельбек, 31 января 2024 г.):

Вероятное место взрыва ~ 44.67643, 33.55323

Фиолетовая линия: азимут от геолокации №1», - говорится в отчете.