закрыть
1 февраля 2024, четверг, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме «Бельбек» в Севастополе

1
  • 1.02.2024, 10:08
  • 4,410
СМИ: Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме «Бельбек» в Севастополе

Разгромлен радиолокационный городок РФ.

Россияне подтверждают, что вчера, 31 января, был атакован аэродром «Бельбек» в оккупированном Крыму. В частности, удар пришелся по пункту связи.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Как пишет российское СМИ, вчера неустановленная ракета ударила по военному аэродрому «Бельбек». Там был атакован пункт связи российской воинской части 80159.

Согласно открытым данным, эта воинская часть относится к аэродрому «Бельбек».

«Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили международные OSINT-исследователи. Согласно их данным, на авиабазе «Бельбек» прилетело по радиолокационному городку.

«Место попадания снаряда, прилетающего на видео, можно точно оценить на основе анализа задержки прибытия звука и света (Бельбек, 31 января 2024 г.):

Вероятное место взрыва ~ 44.67643, 33.55323

Фиолетовая линия: азимут от геолокации №1», - говорится в отчете.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко