В Беларуси появился еще один ледовый дворец 4 1.02.2024, 10:13

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ФОТА: PRESSBALL.BY

Лукашисты запутались в цифрах.

В Светлогорске открыли ледовый дворец, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Трибуны новой арены рассчитаны на 490 человек.

«Многофункциональный комплекс включает ледовую арену 60 м на 26 м с трибунами на 490 мест. Также предусмотрены зал акробатики, хореографии, тренажерный зал, зал для тренировки бросков, учебный класс, раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские, помещения выдачи, заточки, сушки и хранения коньков, административно-бытовые помещения», — говорится в сообщении.

Предполагается, что новая ледовая площадка станет тренировочной базой для хоккейной школы, которая, вероятно, появится в Светлогорске.

Интересно, что, по данным пресс-службы НОК, новая арена стала 45-й в стране. В федерации хоккея написали, что это уже 46-й каток в Беларуси. Но на сайте самой федерации в разделе «Ледовые арены» указаны лишь 34 дворца.

На сайте Международной федерации хоккея относительно Беларуси тоже фигурируют иные цифры: 39 крытых катков и два открытых.