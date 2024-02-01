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Соловьев набросился на Надеждина

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  • Телеграм-канал «Соловьиный Помет»
  • 1.02.2024, 10:18
  • 8,730
Соловьев набросился на Надеждина
Владимир Соловьев

Не та фамилия.

Соловьев набросился на Надеждина с угрозами, заявив, что тот, участвуя в выборах, подводит себя под статью «измена Родине».

При этом Надеждин сегодня сдал в ЦИК 105 тысяч подписей (это максимальное количество, которое там готовы принять). И там уже якобы нашли недочеты.

Понимаете? Участвовать в выборах президента, имея фамилию Надеждин, а не Путин — это измена Родине.

Телеграм-канал «Соловьиный Помет»

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