Соловьев набросился на Надеждина8
- Телеграм-канал «Соловьиный Помет»
- 1.02.2024, 10:18
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Не та фамилия.
Соловьев набросился на Надеждина с угрозами, заявив, что тот, участвуя в выборах, подводит себя под статью «измена Родине».
При этом Надеждин сегодня сдал в ЦИК 105 тысяч подписей (это максимальное количество, которое там готовы принять). И там уже якобы нашли недочеты.
Понимаете? Участвовать в выборах президента, имея фамилию Надеждин, а не Путин — это измена Родине.
Телеграм-канал «Соловьиный Помет»