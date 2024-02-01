Белорусская соль вызвала переполох в России 8 1.02.2024, 10:22

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Что произошло?

Доля импортной соли на российском рынке в прошлом году превысила треть, в связи с чем межотраслевое объединение производителей и поставщиков продуктов питания решило подготовить предложения по введению обязательных квот на товар местного производства для ритейлеров, пишет myfin.by.

Как сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз», доля привозной соли на рынке России в 2023 году увеличилась с 31,1% до 33,6%. Поставщиками товара выступали Казахстан, Турция, Беларусь, Азербайджан и Иран. При этом в организации отметили, что наша страна наряду с Казахстаном стала главным экспортером различных видов соли в Россию.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов назвал причины повышения импорта соли. По его словам, из-за того, что срок подачи вагонов для отгрузки продукции российского производства увеличился с 3-5 до 15-17 суток, в определенные периоды ее объемы сократились практически вдвое.

Кроме того, российские ритейлеры предпочитают привозную соль товару местного производства. В то же время Леонов подчеркнул, что российские предприятия имеют возможности для удовлетворения внутреннего спроса, а также для увеличения экспорта.

В связи с этим «Руспродсоюз» в настоящее время занят подготовкой предложения по введению квот для российской соли в местной розничной торговле – их хотят внести в законопроект о «российской полке».

Напомним, упомянутый законопроект изначально предусматривал введение в России с 1 марта 2024 года обязательных квот в розничной торговле для товаров местного производства, в том числе указание для маркетплейсов при поисковой выдаче отдавать им первые 50 строк.

Позднее в документ были добавлены и пункты, согласно которым такие льготы распространялись на ряд товаров белорусских торговых марок, выпуск которых локализован в России – это касалось бытовой химии, одежды и косметики (позднее в список собирались включить и продукты питания).