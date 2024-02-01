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Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 метров под Бахмутом

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  • 1.02.2024, 10:25
  • 1,806
Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 метров под Бахмутом

Качественную работу показали на видео.

Украинский снайпер смог ликвидировать двух российских оккупантов с почти рекордного расстояния. Произошла удачная стрельба в районе Бахмута Донецкой области.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram.

«Работают «Призраки Бахмута» в районе Ивановского. Дистанция - 2680 метров», - рассказал он.

По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов.

«Качественная работа», - констатировал Сырский.

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