Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 метров под Бахмутом

Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 метров под Бахмутом1
- 1.02.2024, 10:25
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Качественную работу показали на видео.
Украинский снайпер смог ликвидировать двух российских оккупантов с почти рекордного расстояния. Произошла удачная стрельба в районе Бахмута Донецкой области.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram.
«Работают «Призраки Бахмута» в районе Ивановского. Дистанция - 2680 метров», - рассказал он.
По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов.
«Качественная работа», - констатировал Сырский.