В Беларуси выросли налоги на сдачу квартир и гаражей 1.02.2024, 10:30

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Сколько теперь придется платить в Минске и других городах?

В Беларуси с 1 февраля выросли ставки налога, уплачиваемого физлицами за сдачу квартир и гаражей, а также других помещений.

Надо отметить, что, согласно законодательству, уплатить налог по новым ставкам нужно было до 1 февраля. Если квартиросдатчик уплатил налог по старой ставке, то ему нужно сделать доплату до 1 февраля.

Ставки подоходного налога за сдачу жилого помещения (за комнату), садовых домиков дач в 2024 году составляют за месяц:

в Минске – 47 рублей,

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 44 рубля,

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгоне, Солигорске, Фаниполе – 29 рублей,

в иных городах областного, районного подчинения и поселках городского типа – 21 рубль,

иных населенных пунктах и территориях – 15 рублей.

Ставки налога при сдаче в наем металлического или деревянного гаража, машино-места определены в размере за месяц:

в Минске – 15 рублей,

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 12 рублей,

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгоне, Солигорске, Фаниполе – 8 рублей,

в иных городах областного, районного подчинения и поселках городского типа – 6 рублей,

иных населенных пунктах и территориях – 5 рублей.

Ставки налога при сдаче в наем железобетонного или кирпичного гаража определены в размере за месяц:

в Минске – 20 рублей,

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 17 рублей,

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгоне, Солигорске, Фаниполе – 11 рублей,

в иных городах областного, районного подчинения и поселках городского типа – 8 рублей,

иных населенных пунктах и территориях – 6 рублей.

Ставки налога при сдаче других нежилых помещений определены в размере за месяц и за 1 кв. м площади:

в Минске – 8 рублей,

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 6 рублей,

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгоне, Солигорске, Фаниполе – 5 рублей,

в иных городах областного, районного подчинения и поселках городского типа – 5 рублей,

иных населенных пунктах и территориях – 3 рубля.