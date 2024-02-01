«Купил ребенку куртку — не значит заплатил алименты» 3 1.02.2024, 10:53

1,216

иллюстративное фото

Адвокат рассказал о важных нюансах.

Немногие знают, что платить алименты можно не только ребенку, но и своему супругу или супруге и даже родителям. Вместе с адвокатом по семейному праву Майей Александровой onliner.by разобрал этот вопрос на детали. Сколько платить? Правда, что можно влезть в долги и даже попасть в тюрьму? Реально ли получить такие выплаты от человека, уехавшего в Мексику? Журналисты нашли ответы.

Алименты — это, по сути, средства на содержание. Они затрагивают две стороны — одна имеет право получать, вторая обязана платить. При этом все стороны — физлица.

Кто именно может рассчитывать на алименты:

Родитель, с которым живут несовершеннолетние дети, — от второго родителя, пока детям не исполнится 18 лет.

Родитель, с которым живет его взрослый нетрудоспособный ребенок, — от второго родителя, всю жизнь ребенка.

Бывшая жена, которой не хватает средств, — от бывшего супруга (или муж — от бывшей жены).

Родитель, который не может работать, — от своих взрослых трудоспособных детей.

«Суд будет защищать интересы ребенка»

Начнем исследовать тему с привычных алиментов — на детей. Интересно, что их можно получать, даже если супруги продолжают жить в одной квартире и не расторгли брак. Ключевым моментом считается то, выполняют ли родители свои законные обязанности по содержанию детей. Если это делает только один из супругов, он имеет право взыскать алименты — и не важно, что у людей до сих пор общие фамилия, адрес, квартира и кот. Для таких выплат ждать раздела имущества не нужно.

— Родитель может получить бесконечное количество материального содержания на своих несовершеннолетних детей, если его готова и может предоставить другая сторона, — отмечает адвокат Майя Александрова.

Как можно добиться алиментов? Есть два варианта: внесудебный и судебный.

Для внесудебного нужен документ-основание. Таким обычно становится брачный договор, соглашение об алиментах или соглашение о детях. Все они заключаются у нотариуса. Брачный договор начинает «работать» или с даты его заключения, или с даты расторжения брака — тут как стороны договорятся. В нем еще можно прописать не только размер алиментов, но и дополнительное содержание — например, оплату образования или кружков. Соглашение об алиментах и соглашение о детях вступают в силу после удостоверения нотариусом.

Алименты можно платить добровольно, тогда сторона-получатель не обращается за принудительным исполнением. Если это не срабатывает, то можно получить исполнительный лист, обратиться в отдел принудительного исполнения по месту нахождения плательщика и взыскивать их принудительно.

Если есть родитель, который не хочет содержать своих детей, то можно обратиться сразу в суд — а дальше развилка на два пути: упрощенный и стандартный. Первый идет в порядке приказного производства: заявление подается в суд, алименты взыскиваются автоматически, без вызова сторон. Но есть нюанс: для упрощенного пути в числе других документов нужны сведения о зарплате должника. Если их нет, «легкий» путь отпадает, нужно идти по стандартному, судебному. Кстати, госпошлину потом придется заплатить тому, кто не содержал детей.

— Есть что-то вроде стереотипа: в вопросах детей и их содержания государство встает на сторону женщин. Если дети остались с мужчиной, будет ли ему сложнее доказать свою правоту?

— Если есть документ, который подтверждает, что о детях заботится отец, то нет, у него такие же права. Например, этим документом может быть решение суда об определении места жительства несовершеннолетних детей по месту жительства отца. Или соглашение о детях. Или брачный договор. Такие случаи бывают, — рассказывает адвокат.

Адвокат поясняет, что законодательство защищает прежде всего интересы детей.

— Если родитель не трудоустроен, он должен зарабатывать как хочет, но выплачивать минимальные размеры алиментов. Если они взысканы принудительно, открыто исполнительное производство, а человек не платит, у него будет накапливаться задолженность. Если не платить более трех месяцев, предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Родитель, у которого дети на иждивении, имеет право обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы другого родителя привлекли к уголовной ответственности. Но если за эти три месяца были какие-то минимальные платежи, то будет копиться задолженность, а уголовной ответственности не будет.

Можно ли продать квартиру в счет алиментов? Майя Александрова говорит, что да: взамен взыскания можно предоставить имущество, такие случаи бывают. Похожее происходит, если у родителя непостоянный доход — например, он фрилансер или предприниматель с поступлениями в формате «сегодня миллион — завтра сто рублей». Тогда суд взыскивает фиксированную сумму, а не процент от дохода.

Что делать, если финансовое положение изменилось и уже напоминает «сегодня сто рублей, а завтра ноль»? Тут родитель, который платит алименты, может пойти в суд и уменьшить их сумму. Но еще он должен будет документами доказать, что живет «на нуле» — например, выписками по банковским счетам, справкой с работы о доходе, налоговой декларацией. Суд все проверит и, если обстоятельства реальны, уменьшит сумму алиментов. Но все равно сумма будет не ниже минимального порога (мы указывали его выше, это тот, что привязан к прожиточному минимуму).

Еще одно основание для того, чтобы уменьшить алименты, — если человек платит их на детей из прошлых браков. А вот уход за пожилыми родственниками не обязательно приведет к уменьшению сумм платежей. Сначала суд тщательно проверит все такие обстоятельства: действительно ли человек не может платить? Кстати, есть основание и для освобождения от алиментов: если их плательщик получил инвалидность I или II группы.

Мошеннические схемы известны своим креативом, а есть ли такое в стратегиях уклонения от алиментов?

— Самая популярная стратегия — сокрытие дохода. Человек может вообще не работать, работать неофициально, уехать за границу — и истребовать документы для второго родителя будет сложно или невозможно, — рассказывает Майя.

Если это злостный уклонист, он будет скрывать страну, куда уехал, — тут остается только подавать в розыск.

Если страна известна, и это Узбекистан, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан или Россия, то исполнить решение белорусского суда по вопросу алиментов получится. Как и в странах ЕС. А вот в США и Мексике — уже нет.

Что насчет права взыскать за прошлые годы? Оно есть, но только за три последних года — за 15 уже нельзя. При этом человек, который хочет так сделать, должен доказать, что пытался взыскать алименты и не получил их.

— Если возникнут разногласия, судебный исполнитель примет в расчет все переводы со словом «алименты». Если папа отвел ребенка на карусели, а потом говорит бывшей жене, что «это и были алименты», это неправильно. Если отец купил ребенку куртку, это не значит, что он заплатил алименты. Если только они не договорились так.

Для суда договоренностью может считаться расписка.

«Сложно представить, что человек с высоким доходом забросит свою мать в деревне»

С детьми уже понятно, переходим к более редкому виду — алиментам, которые может платить супруг супругу. Типичная ситуация тут такая: брак длится больше 10 лет, муж работает, жена ведет домашнее хозяйство, не накапливает ни опыт работы, ни стаж. В случае развода у мужа остается прежний доход, а у жены его нет, как нет и шансов зарабатывать в ближайшее время какую-то нормальную сумму. В такой ситуации экс-супруга может взыскать с бывшего мужа средства на содержание.

Еще подходящая ситуация — супруги разводятся, один из них вышел на пенсию либо выйдет в течение пяти лет после развода. Или еще вариант: женщина забеременела в браке, после развода она может получить содержание от бывшего мужа.

— Здесь важно, чтобы супруг имел необходимые средства. Такое содержание будет определяться в базовых величинах в зависимости от достатка супруга-плательщика. Минимальная сумма законом не предусмотрена.

Запросить тут можно сколько угодно денег, но что в итоге реально получить, определит суд. Право обратиться туда есть у каждого, а вот судья уже будет смотреть, осталось ли бывшей супруге какое-то имущество, хватит ли супругу-плательщику самому на жизнь. Это содержание, кстати, тоже можно прописать в брачном договоре.

Еще один нечастый вид алиментов — те, которые платят взрослые трудоспособные дети их нетрудоспособным родителям. Адвокат Майя Александрова признается, что сталкивалась с этим очень редко: в силу воспитания белорусы помогают родителям сами и считают это своей обязанностью.

— Сложно представить, что человек с высоким доходом забросит свою мать в деревне. Но если такое случается, то мать имеет право на защиту. Критериями нетрудоспособности считаются пенсия, инвалидность I и II группы, III группа — рабочая, тут зависит от обстоятельств. Содержанием может стать твердая денежная сумма или сумма в привязке к базовой величине.

Если у нуждающегося родителя несколько детей, то учитываются они все и весь их общий доход. То есть переложить все алименты на успешного по жизни, но нелюбимого старшего ребенка не получится.

Еще, как и в случае с содержанием детей, если доходы снизились, можно запросить у суда уменьшение суммы алиментов. А вот за прошлые годы эти два редких вида взыскать не получится, можно только с момента обращения.

«Биологический отец зарабатывает больше»

Везде есть юридические тонкости. Разберем несколько кейсов, чтобы показать, как в таких случаях работают законы.

— Суд в данном случае взыщет алименты не в фиксированной сумме, а в процентном соотношении, но не ниже минимальной границы, — считает Майя. — Не допустить серого дохода — это задача других органов и служб, за неуплату налогов есть отдельная ответственность.

— Алина имеет право взыскать одновременно алименты на содержание ребенка до достижения им 18 лет и средства на свое содержание до достижения ребенком возраста 3 лет. Первые будут в процентах, вторые — в базовых величинах. Она может обратиться в суд по месту своего жительства, получить судебное решение и обратиться за приведением его в исполнение на территории Казахстана. Тут известна страна, есть компания-работодатель — можно привести такое решение в исполнение и получить выплаты, — комментирует адвокат.

— Супруга имеет право обратиться за взысканием алиментов в принудительном порядке, получить решение суда и исполнительный лист и обратиться с ним в орган принудительного исполнения. Тогда наниматель бывшего мужа будет удерживать алименты с его зарплаты — по сути, добровольные алименты перейдут в категорию принудительных. Если Екатерина докажет, что пыталась получить эти алименты и не получила, то будет иметь право взыскать их и за прошлые три года, — объясняет эксперт.

— Если ребенок был рожден в браке, то отцом ребенка будет указан муж. Чтобы другой человек усыновил этого ребенка, отец ребенка должен быть лишен родительских прав. Такое возможно, кроме прочего, если отец ребенка отказался от него и подал письменное заявление о согласии на усыновление. Следует отметить, что лишение родительских прав не освобождает от обязанности платить алименты, то есть Анастасия может подать на алименты от биологического отца ребенка, — комментирует Майя Александрова.