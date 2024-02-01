Германия передала Украине очередной пакет военной помощи 1 1.02.2024, 10:56

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Перечень.

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В этот пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в том числе ракеты, и другое.

Об этом сообщает «Укрінформ».

Новая поставка включает:

24 бронетранспортера (ранее уже было передано столько же),

4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206) (ранее ВСУ получили таких 69),

1 мостоукладчик BIBER с запчастями (уже используются 14 единиц),

3 танка для разминирования WISENT 1 (в целом Украина имеет таких 19),

14 спецустройств на танки для разминирования (ранее было передано 11),

ракету для системы ПВО IRIS-T,

более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,

систему против морских мин,

систему видеонаблюдения Satcom (в общем таковых предоставлено 2 единицы),

4 автомобиля для пограничной службы (в дополнение к 248),

450 цепей противоскольжения (на автомобили),

194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия почти ежедневно передает в Украину партии помощи, даже небольшие, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.