Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи1
- 1.02.2024, 10:56
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Перечень.
Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В этот пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в том числе ракеты, и другое.
Об этом сообщает «Укрінформ».
Новая поставка включает:
24 бронетранспортера (ранее уже было передано столько же),
4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206) (ранее ВСУ получили таких 69),
1 мостоукладчик BIBER с запчастями (уже используются 14 единиц),
3 танка для разминирования WISENT 1 (в целом Украина имеет таких 19),
14 спецустройств на танки для разминирования (ранее было передано 11),
ракету для системы ПВО IRIS-T,
более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,
систему против морских мин,
систему видеонаблюдения Satcom (в общем таковых предоставлено 2 единицы),
4 автомобиля для пограничной службы (в дополнение к 248),
450 цепей противоскольжения (на автомобили),
194 тысячи индивидуальных пайков питания.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия почти ежедневно передает в Украину партии помощи, даже небольшие, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.