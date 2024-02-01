Атака на Бельбек: россияне сами обозначили цели для ударов ВСУ 1.02.2024, 11:04

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Пять украинских ракет нашли «убежище».

В Силах обороны юга Украины прокомментировали вчерашние взрывы в Крыму, в частности на авиабазе в Бельбеке.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что оккупанты и сами уже информировали о последствиях попадания украинских ракет.

«Собственно, оккупанты и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, и свою несостоятельность вовремя рассредоточить летный состав. В частности самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну, и подтверждение командующего Воздушных сил, что Крым - это Украина и мы возвращаем свое», - отметила она.

По ее информации, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян.

«Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации», - рассказала Гуменюк.

Относительно того, насколько много систем противовоздушной защиты РФ установила на территории украинского полуострова, Гуменюк подчеркнула, что «сколько бы систем ПВО россияне не стянули в Крым, каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально». Она добавила, что россияне своими системами ПВО сами подсказывают, куда стоит попасть украинским силам.

«В том числе и перекрытие движения на Керченском мосту вновь было связано с переориентацией систем ПВО. Они пытаются улучшить защиту тех объектов, которые считают сейчас для себя стратегически важными. И мы внимательно следим за этими маневрами. И понимаем, что в принципе расположение систем ПВО определенным образом обозначает объекты, которые стоят нашего внимания», - сказала Гуменюк.