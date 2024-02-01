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Минобразования расширило список вузов для поступления без экзаменов

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  • 1.02.2024, 11:07
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Минобразования расширило список вузов для поступления без экзаменов

Один из них - Витебский госуниверситет имени Машерова.

Министерство образования расширило список белорусских вузов, куда можно поступить без экзаменов. Соответствующее постановление Минобразования (№9 от 17 января 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в Беларуси выпускники, которые освоили в рамках профильного обучения образовательные программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов или модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в лицее БГУ, могут без экзаменов поступить в БГУ, БНТУ, Белорусско-Российский университет, Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова, а также Полесский госуниверситет.

- Нововведения касаются также абитуриентов, поступающих в вуз на целевую подготовку специалиста, - уточнили в пресс-службе.

При этом, несмотря на корректировку, правила приема на определенный перечень специальностей в этих вузах не поменяется. Например, остаются неизменными правила поступления на специальности: международные отношения, международное право, правоведение, экономическое право, государственное управление и право, востоковедение, а также специальности с профильными экзаменами - «творчество» и «физкультура и спорт».

Постановление вступило в силу с момента официального опубликования.

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