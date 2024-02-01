Латвийским сборным запретили играть с белорусскими командами 1.02.2024, 11:15

На законодательном уровне.

1 февраля Сейм Латвии одобрил поправки в закон о спорте, которые запрещают латвийским сборным играть против белорусских и российских команд, даже если спортсмены из этих стран выступают в нейтральном статусе.

Также предусмотрено, что Латвия не будет организовывать соревнования сборных по игровым видам спорта, в которых национальные сборные Беларуси или России участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе.

Цель поправок – еще раз продемонстрировать солидарность Латвии с Украиной и заблокировать попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию, говорится в пресс-релизе Сейма.