закрыть
1 февраля 2024, четверг, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрывы в Донецке: город частично обесточен

  • 1.02.2024, 11:13
  • 1,024
Взрывы в Донецке: город частично обесточен

Вспыхнул пожар на подстанции в Макеевке.

В ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Типичный Донецк».

«В результате обстрела подстанции в Донецке наблюдается просадка напряжения. Некоторые районы города обесточены», — пишут в источнике.

Кроме того, в Telegram-канале «ЧП Донецк Z» добавили, что Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка частично обесточены.

Также каналы сообщают о пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области.

Отметим, что оккупационные власти не комментировали инцидент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко