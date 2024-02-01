Взрывы в Донецке: город частично обесточен 1.02.2024, 11:13

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Вспыхнул пожар на подстанции в Макеевке.

В ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Типичный Донецк».

«В результате обстрела подстанции в Донецке наблюдается просадка напряжения. Некоторые районы города обесточены», — пишут в источнике.

Кроме того, в Telegram-канале «ЧП Донецк Z» добавили, что Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка частично обесточены.

Также каналы сообщают о пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области.

Отметим, что оккупационные власти не комментировали инцидент.