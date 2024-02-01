В России наступил «массовый идиотизм» из-за дисквалификации фигуристки Валиевой
- 1.02.2024, 11:20
Российские болельщики в шоке из-за «инициативы» властей.
В Москве появились баннеры «Камила, ты наша золотая!» в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая 29 января была признана виновной в нарушении антидопинговых правил накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию.
Фотографии с улица столицы РФ, на которых изображена 17-летняя уроженка Казани, появились в Telegram-канале фанатов фигуристки, пишет obozrevatel.com.
Кроме того, в социальных сетях правительств регионов России появились посты в поддержку Камилы Валиевой.
«Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!» – говорится например в сообщении Telegram-канала Ярославской области.
Российские болельщики были шокированы такой масштабной акцией.
«А потом они удивляются, почему девчонке по полной укатили.
Ну давайте еще громче поорем, глядишь, еще пожизненно забанят.
Это какой-то массовый идиотизм. Вместо того, чтобы сделать серьезные лица и хотя бы вид создать, что озабочены сложившейся ситуацией с детским допингом, давайте этот допинг максимально громко поддерживать.
Ну повесьте вы баннеры с лицами остальных членов команды, не замазанных в допинговом скандале, хотя бы не будет выглядеть плевком в антидопинговые правила…» – пишут россияне.
Фанаты называют случившееся «кринжем», «стыдом» и «позором».