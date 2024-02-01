Минпромы Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве 7 1.02.2024, 11:32

Страна относится к числу наиболее бедных государств африканского континента.

Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности и торговли Зимбабве подписали Меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы ведомств двух стран Александр Рогожник и Ситембисо Джайл Глэдис Ньони.

Целями документа указаны «поднятие двусторонних отношений на более высокий уровень, расширение дружественных отношений и взаимовыгодных связей».

Согласно документу, стороны будут осуществлять мероприятия по развитию международной специализации и кооперации производства, определению приоритетов в отраслях промышленности, а также по содействию, разработке и реализации совместных проектов и программ.

«Во время переговоров отмечался значительный потенциал для расширения торгового и экономического сотрудничества между двумя странами, реализация которого будет способствовать инвестициям в промышленные сектора, активизации взаимного промышленного сотрудничества», – говорится в пресс-релизе беларусского Минпрома.

По словам Рогожника, документ носит общий характер и будет наполнен конкретными пунктами с учетом интересов двух стран.

Напомним, недавно аналитики издания Bloomberg назвали «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве. В 2024 году валюта страны потеряла треть своей стоимости по отношению к доллару США. Высокий уровень инфляции наблюдается в стране с 2008 года, когда рост цен в годовом выражении достиг 231 000 000%.

В конце прошлого года Базельский институт управления в Швейцарии опубликовал глобальный рейтинг стран мира по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма – Basel AML Index. Беларусь заняла 88 место и расположилась рядом с Зимбабве (95 место).