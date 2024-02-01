Путин не может контролировать собственное лицо: кадры неадекватного поведения 4 1.02.2024, 11:29

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Глава Кремля также не сумел поднять папку с документами со стола.

Глава России Владимир Путин в очередной раз удивил всех своим поведением. На кадрах, которые выложили в сети, он не мог справиться с эмоциями, поэтому постоянно кривился, непонятно улыбался и закатывал глаза.

Глава Кремля теперь не часто появляется на публике. Однако каждый его выход в свет привлекает внимание. Он то ли не может сдержать ноги во время официальных встреч и начинает ими дергать, то целует чужих детей, когда ездит по регионам, передает «24 Канал».

Путин не смог проконтролировать свое лицо

На опубликованных кадрах видно, как Путин сидит за столом и держит толстую папку.

Лицо Путина меняется десятки раз в течение всего нескольких секунд. На нем читается и раздражение, и отвращение, потом удовольствие и странная улыбка. Далее глава Кремля пытается поднять папку со стола и кому-то передать, но это ему удается не с первого раза.

На последних кадрах российский диктатор наконец передает кому-то документы, впрочем его мимика дальше выражает недовольство. Поэтому, как бы ни пытался Путин выглядеть адекватным, это ему вряд ли удастся.