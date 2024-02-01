В Крыму прогремела новая серия взрывов 1.02.2024, 11:36

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Мог быть атакован военный аэродром РФ вблизи города Саки.

Взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму утром 1 февраля. Их слышали в Саках.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Местные жители отмечают, что взрывы были слышны в Саках в западной части Крыма. Взрывы раздались со стороны города Евпатория.

Напомним, что вблизи города Саки в поселке Новофедоровка находится военный аэродром.

Там базируется 43 истребительного авиационного полка Военно-воздушных сил РФ, поддерживающего российские войска на юге Украины.

Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Их слышали как в районе Севастополя, так и вблизи города Саки. Позже стало известно о ракетном ударе по авиабазе РФ «Бельбек».