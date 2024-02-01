«Это русский след»: солисты «Би-2» дали первое интервью по прибытию в Израиль 1 1.02.2024, 11:59

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Музыканты прокомментировали свою депортацию из Таиланда.

Солисты группы «Би-2», которых депортировали из Таиланда в Израиль, прокомментировали свое освобождение. Видео из аэропорта Тель-Авива опубликовало 1 февраля российское видеоагентство RUPTLY.

— Нам все говорили, что это русский след. Что русское консульство [дало] специальный заказ на «Би-2». Для чего? — сказал Лева (настоящее имя — Егор Бортник).

— На ложках поиграть, — завершил мысль Шура (Александр Уман).

— На ложках, да, — согласился Лева.

Музыканты поблагодарили сотрудников израильского и австралийского посольств за помощь в освобождении.

— Мы на свободе. Мы продолжаем дальше двигаться в тур, — сказал Шура.

Напомним, участники группы «Би-2» — ее двое бессменных участников Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник), а также еще пятеро музыкантов были задержаны 24 января после выступления в Паттайе из-за отсутствия разрешения на работу. Организатор концертов «Би-2» VPI Event Co. впоследствии подтвердила, что некорректно оформила документы для музыкантов и они въехали в страну по туристическим визам.

Музыкантов оштрафовали, но не освободили. Позднее группа сообщила, что после визитов дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль отменили.

Впоследствии Лева смог вылететь в Израиль. Остальным музыкантам в вылете в Израиль отказали, они оставались в миграционной тюрьме. 31 января стало известно, что все шесть участников группы «Би-2» были депортированы в Израиль. Это стало возможным после встречи представителей посольств Израиля и Австралии с МИД Таиланда, которая длилась несколько часов, писала «Медуза» со ссылкой на юриста группы.