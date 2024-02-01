«Как только появляется что-то новое, молодежь сразу бежит туда» 2 1.02.2024, 12:04

2,436

Житель Барановичей рассказал о необычных местах в городе.

Сейчас Барановичи уже не только крупный железнодорожный узел, но и город, где по вечерам в новых кофейнях и барах собирается молодежь, где летом на террасах выступают музыканты и где местные жители стараются сделать городскую среду еще более привлекательной.

Евгению, который провел для citydog.io виртуальную экскурсию по Барановичам, 35 лет. Мужчина – руководитель местной студии танца для детей и взрослых, а в настоящее время – папа в декрете. В рассказе Евгения чувствуется любовь к его родному городу, которой невозможно не проникнуться.

Где и как развлекается молодежь Барановичей: «Это, я бы сказал, небольшая Зыбицкая»

– На мой взгляд, молодежи в нашем городе много. Да, студенты в любом случае хотят попробовать жизнь в другом городе, и, наверно, процентов 70–80 школьников стараются поступать в города побольше. Ведь все-таки Барановичи – это районный город, а не областной, как Брест или Гродно. Но хочу отметить, что потом некоторые все равно возвращаются, как и мы в свое время, – просто потому что город крутой, красивый, достаточно молодежный и при этом расположен недалеко от тех же Минска и Бреста.

Сам я – батя в декрете с двумя детьми. Поэтому сейчас кафе, рестораны, кинотеатры (у нас в городе есть два неплохих кинотеатра) – это совсем не мое. В основном мы с детьми много гуляем пешком по центру или проводим время в детских центрах. У нас в городе есть батутный центр – он находится прямо в сердце города (в кинотеатре «Октябрь») и детский развлекательный центр Banana City: вот каждые выходные мы посещаем одну и вторую локацию (смеется).

Но я вижу, что в городе открывается много крутых заведений: кафе, кофеен с интересными интерьерами, где и зависает наша молодежь. Например, популярны кафе «Шарлотт», недавно появилась кофейня «Саунд» с предсказаниями: фрилансеры, студенты – все идут туда, пьют кофе и просто наслаждаются атмосферой.

Еще одна прикольная локация (опять же в центре города, все в пешей доступности) – Wata Bar. В Барановичах есть местный блогер, активист Мистер Владик, – он все время придумывает в этом баре что-то новое: то лавочку для поцелуев, то дорожный знак, то большие инстаграмные светящиеся качели. И как только появляется что-то новое, молодежь сразу бежит туда фоткать это.

Кстати, раньше в Барановичах бесило как раз то, что у нас некуда было сходить. Я сам несколько лет подряд ходил к руководству города, пытаясь добиться того, чтобы у нас сделали пешеходную улицу, где могли бы собираться люди, где выступали бы артисты, танцоры. И вот наконец-то появился такой центр притяжения – пешеходная улица Советская. Там сделали прикольное звездное небо, которое можно увидеть вечером, и в ближайшие несколько лет это место хотят превратить в самую популярную локацию.

Ну и тут же есть бульвар, который примыкает к Советской, – это, я бы сказал, небольшая Зыбицкая: справа и слева от бульвара рестораны, кафешки, крутые заведения. Летом там устанавливают террасы, где выступают наши танцоры, музыканты. Атмосферно – капец.

Но очень сильно расстраивает то, что люди привыкли жить по инерции. Например, когда наш мэр объявил, что делает пешеходную улицу, многие были очень недовольны тем, что тогда придется ждать автобуса минуты на 3-4 дольше. Конечно, это очень печально: люди не хотят что-то менять, улучшать, а просто жить как живут.

О шопинге, брендовой одежде и ценах на продукты: «В Барановичах нет магазинов с брендовой одеждой»

– С шопингом у нас вообще проблемы, в Барановичах нет магазинов с брендовой одеждой. Последний раз такие вещи я покупал в Дубае, до этого – в Варшаве, а еще до этого – в Белостоке. Сейчас в основном ездим в Минск, однако и там не так много брендов. Но мы шьем для себя – у нас с женой есть бренд Ananko style, поэтому одеждой мы себя обеспечиваем.

С ценами на продукты, мне кажется, как и везде: есть супермаркеты, скажем так, люксовые, типа «Короны», где и выбор большой, и продукты лучше, а есть обычные магазины «у дома» – «Санта», «Копеечка», где закупаются молоком, хлебом и так далее. Я думаю, если сравнивать со столицей, то цены в Барановичах будут чуть-чуть ниже.

В кафе стоимость у нас в пределах разумного. На бизнес-ланчи всегда приятные цены, а если пойти вечером в кафе, то в пределах 30–50 рублей можно организовать хороший ужин – даже с бокалом вина и кружкой пива.

Где работают и сколько зарабатывают местные жители: «Железная дорога считается одним из самых высокооплачиваемых и стабильных мест работы»

– Барановичи – это железнодорожный узел, поэтому очень много людей работает на железной дороге. Я и сам в свое время начинал там – это считается одним из самых высокооплачиваемых и стабильных мест.

Также у нас есть завод «Атлант» – только здесь в Беларуси производят компрессоры для холодильников и морозильников; завод станкопринадлежностей, автоагрегатный завод – еще часть людей работает там. Вообще Барановичи больше индустриальный город, но новый мэр – Михаил Баценко – делает все, чтобы из индустриального города Барановичи превратились в место, куда хочется приезжать, а не, наоборот, уезжать.

По поводу средней зарплаты по городу точно не скажу, но, мне кажется, в районе 1300–1500 руб. – в голову пришла почему-то именно эта цифра. Мой папа железнодорожник – он получает чуть больше 2000 руб. На заводах, думаю, у специалистов тоже зарплата повыше.

Смотрим, какие вакансии открыты сейчас на крупных предприятиях Барановичей.

Например, на Барановичском автоагрегатном заводе актуально сразу 14 позиций. Минимальный порог зарплаты везде почти одинаковый – 1400–1600 руб. А вот самую привлекательную максимальную зарплату предлагают оператору станков с пультом управления – 3000 руб. (но до вычета налогов).

Брестское отделение «БелЖД» в Барановичах ищет проводника пассажирских вагонов. Требуемое образование – не ниже среднего, опыт работы не требуется, но приветствуется. Зарплата – от 1350 до 1750 руб. на руки.

Барановичский завод станкопринадлежностей на своем сайте опубликовал целый список открытый вакансий. Самые приятные зарплаты (1400–2000 руб.) у операторов станков с ПУ, фрезеровщика, сверловщика, шлифовщика и токаря.

О ценах на аренду и покупку квартир: «Думаю, что аренда однокомнатной квартиры будет стоить в районе 100$»

– Мои родители как раз сдают квартиру. «Двушка» в спальном районе – 350 рублей (или примерно 120$). Соответственно, думаю, что аренда однокомнатной квартиры будет стоить в районе 100$. Ну и понятно, что многое еще будет зависеть от ремонта: если похуже – и за 80$ можно найти, если чуть получше – за 150–200$.

Что касается покупки жилья… Свою трехкомнатную квартиру мы в свое время построили за 35 000$. Но сейчас, если честно, не ориентируюсь в ценах, поэтому не буду вводить в заблуждение – лучше глянуть на сайтах недвижимости.

Решили и правда глянуть, сколько стоит жилье в Барановичах.

Самая дешевая «однушка» в новостройке – 31 000$. В объявлении сказано, что в квартире сделан «хороший дорогой ремонт, в коридоре установлен гардероб, поклеены дорогие обои и установлены дорогие двери». После ремонта никто не жил.

Для тех, кто готов вложиться в ремонт, есть один из самых дешевых вариантов «однушек» – 15 000$. Находится квартира в кирпичном 5-этажном доме на окраине города.

В самом центре Барановичей, на улице Советской, нашли вполне себе приличную и недорогую «трешку» (плюс балкон). Цена – 27 600$.