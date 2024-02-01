Белорус брызнул из перцового баллончика в лицо полицейского в Германии 5 1.02.2024, 12:14

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Задерживали с погоней.

В Баварии задержали 21-летнего белоруса, который вез в автомобиле трех сирийцев-нелегалов. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во вторник на трассе B2 недалеко от населенного пункта Миттенвальд на границе Германии с Австрией. Когда автомобиль с польскими номерами подъехал к месту контроля, водитель не снизил скорость, проигнорировал сигналы сотрудника остановиться и проскочил мимо. Как позже рассказал один из сирийцев, машина совершила маневр уклонения, из-за чего ее занесло так, что пассажиры испугались за свою жизнь.

Тут же началось преследование. Увидев быструю реакцию правоохранителей, водитель сразу понял, что план прорваться и уехать не сработал. Примерно через полкилометра он резко нажал на тормоз, выскочил из машины и бросился в лес.

Один из полицейских первым догнал нашего земляка, но тот распылил ему в глаза газ из перцового баллончика. Убежать от погони мужчине не удалось. Его догнали другие стражи порядка и надели наручники.

Тем временем их коллеги занялись пассажирами, которые, очевидно, были ошеломлены и остались в машине. Сирийцев отдельно от водителя доставили в участок Гармиш-Партенкирхена. Согласно полученным данным, за нелегальное путешествие из Сирии в Германию им пришлось заплатить около 15 тысяч евро на человека. Все трое мужчин в возрасте 18, 23 и 28 лет подали прошения о предоставлении убежища. Их отправили в центр первичного приема беженцев и переселенцев в Мюнхене.

Пострадавшего от перцового газа стража порядка на машине скорой помощи доставили в клинику Гармиш-Партенкирхена для дальнейшего лечения глаз. Он временно непригоден к службе, но серьезных последствий для здоровья не прогнозируется.

В отношении нашего соотечественника, имеющего польскую визу, инспекцией города Розенхайм ведется расследование. Его подозревают в незаконном ввозе иностранцев, сопротивлении правоохранителям и причинении телесных повреждений. В среду днем мужчина предстал перед окружным судом Мюнхена.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и распорядился предварительно поместить белоруса под стражу. Его доставили в исправительное учреждение Мюнхен-Штадельхайм.