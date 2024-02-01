Путин проснулся — а голова в тумбочке 5 Альфред Кох

1.02.2024, 12:17

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Альфред Кох

Неожиданный поворот в деле упавшего под Белгородом Ил-76.

Прошел один год и триста сорок дней войны. Новых карт ISW еще нет и поэтому комментировать о положении на фронте рано.

Но вот что я сегодня обязательно прокомментирую, так это моего любимого оратора - В.В. Путина. Сегодня он заявил:

«Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал провести международное расследование гибели военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Он отметил, что уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО Patriot».

«Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет», - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду.

«Кстати, надо добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно, американской системой Patriot», - сказал Путин.

Именно поэтому, считает он, необходимо провести международное расследование. «Вот я пользуюсь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot – есть конкретное место, и есть конкретное время», - отметил Путин.

Итак, фиксируем: самолет был сбит ЗРК Пэтриот и Путин согласен на международное расследование. Это важно.

Я заранее сообщаю, что я вообще не специалист в области ПВО и т.д. и поэтому не пытаюсь в чем-то обвинить Путина. Ни боже мой! Как вы могли такое подумать? Может у меня нет достаточно информации и все такое. Но! Если просто покопаться в интернете, то можно обнаружить много интересного.

Итак. Если посмотреть фотографии обломков этого Ил-76, сделанные следователями СК РФ, и приведенные на сайте rbc.ru, то видно, что они все испещрены дырками от поражающих элементов осколочной боеголовки. Такие же следы были на обломках малазийского Boeing 777 рейса МН17 сбитого 17.07.2014 в Донецкой области. Такие следы оставляет, например, ЗРК «Бук», который стреляет ракетами 9М38М1, имеющими 8000 поражающих элементов.

Работает это так: ракета подлетает к цели на достаточное для ее поражение расстояние и в этот момент происходит подрыв боеголовки, которая представляет из себя контейнер с поражающими элементами. И это облако мелких кусочков твердого металла прошивает цель, делая в ней тысячи маленьких дырочек. Это по принципу похоже не стрельбу дробью.

Такой способ стрельбы позволяет уничтожить цель, не попадая самой ракетой точно в нее, ведь для поражения достаточно попасть в значительно большее по объему пространство вокруг цели. Что, соответственно, повышает вероятность ее уничтожения.

Но ракета РАС-3 от ЗРК Пэтриот (а комплексы именно с такими ракетами были поставлены Украине) не осколочная! Это ракета прямого попадания. Она стреляет по принципу пули, а не дроби.

Соответственно, если бы этот Ил-76 был сбит ракетой РАС-3 из ЗРК Пэтриот (что технически - вполне возможно), то характер повреждений на обломках самолета был бы совершенно другим.

Украину можно было бы еще подозревать в применении какого-то другого оружия. Например, того же «Бука» или еще чего-нибудь подобного.

Но Путин твердо сказал: ЗРК Пэтриот, и тут уже обратной дороги нет. Теперь одно из двух: либо фотографии СК РФ - липа, либо Путину его челядь морочит голову, рассказывая сказки про ЗРК Пэтриот.

И вот тут впервые Путин совпал с Зеленским: они оба хотят международного расследования. Сдается мне, что если его провести, то открылось бы много интересного. Да вот незадача: Путин говорит, что нет желающих участвовать в этом расследовании.

Вот такая теперь репутация у России: люди (даже эксперты по оружию!) опасаются ехать туда, где царят путинская стабильность и традиционные ценности: неровен час придешь к выводу, что это сами россияне свой самолет кокнули, утром проснешься, а голова - в тумбочке.

Альфред Кох, «Телеграм»